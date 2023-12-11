Экономика России

Из страны начали массового вывозить золотые слитки

Золото стало использоваться в качестве средства платежа на фоне санкций и валютных ограничений. Из страны вывозят слитки в том числе с помощью «серых» схем.

Федеральная таможенная служба заметила кратное увеличение вывоза из страны золота в слитках. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу ФТС Руслана Давыдова.

Для отправки золота за границу используют в том числе и «серые» схемы. На фоне санкций и валютных ограничений золото стали чаще использовать как средство платежа.

Пассажирская декларация на золото не оформляется, если физические лица вывозят. Но я могу сказать, что в принципе из того, что мы видим, из того, что фиксируется, — кратное увеличение вывоза золота в слитках, — сказал Руслан Давыдов.

Таможенникам удалось провести операцию и изъять 243 кг золота.

Объем сделок с золотом на Московской бирже с начала 2023 года вырос на 167,65%, до 73,9 тонны.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип IT_АНГЕЛ
    IT_АНГЕЛ

    Языковой барьер между программистами и бизнесом

    Сегодня попытаюсь раскрыть понятие «Автоматизация», как его понимают бизнес и IT-сфера. Для начала представим себе разговор слепого с глухим. Бизнес не понимает языка IT, а программисты не понимают языка бизнеса. Существует языковой барьер.

    1
    14

    В России взлетели цены на яйца: за год они подорожали на 40%, даже в Москве их продают поштучно

    За последний год цены на куриные яйца в России выросли более чем 40%.

    2
    42

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Бесплатно с УСН

    Регионы могут снижать ставки налога по УСН: разбор по Ярославской области, где льгот стало меньше

    Региональные власти имеют право снижать ставки налога по УСН и устанавливать категории бизнеса, для которых эти ставки действуют. Например, в Ярославской области с 2024 года многие бизнесмены лишатся льгот и будут платить налог по УСН по обычным ставкам.

    Регионы могут снижать ставки налога по УСН: разбор по Ярославской области, где льгот стало меньше
    28
    УСН

    Ювелирам предлагают вернуть упрощенку

    С 1 января 2023 года закрылось 35% ювелирных компаний, а импорт изделий вырос в 200 раз. Предприятия вынуждены платить около 40% от оборота и работать себе в убыток.

    1
    26
    Экономика России

    Из страны начали массового вывозить золотые слитки

    Золото стало использоваться в качестве средства платежа на фоне санкций и валютных ограничений. Из страны вывозят слитки в том числе с помощью «серых» схем.

    34
    Обзоры для бухгалтера

    ❄️Новогодние хлопоты: к чему готовиться бухгалтерам. Дайджест Разборов

    А вы уже чувствуюте приближение Нового года? Надеемся, что очередные новости от ФНС не испортят вам настроение. Редакция «Клерка» поможет подготовиться к новогодним праздникам бухгалтерам. Читайте новые Разборы, чтобы быть в курсе, как вести бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы

    25
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Переезд в Латинскую Америку для Россиян. Почему здесь нас ждут и что мы там можем получить?

    В последние годы сотни предпринимателей, программистов, врачей и инженеров из России приняли решение начать новый этап своей жизни в Латинской Америке.

    Переезд в Латинскую Америку для Россиян. Почему здесь нас ждут и что мы там можем получить?
    15

    Записи вебинаров

    697
    Новые видео от экспертов каждый день
    Цифровой рубль

    Глава Минфина: бюджетникам не утащить цифровой рубль

    Цифровой рубль сделает прозрачными все расчеты бюджета, скрыть нецелевые расходы станет невозможно.

    1
    39
    Бесплатно с Учет расходов

    Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение

    Перед новым годом компании часто дарят подарки сотрудникам и их детям, а также украшают помещения. Разберем бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    298
    Валютные операции

    30 банков и брокеров из дружественных стран получат доступ к торгам валютой в РФ

    Участие в валютных торгах представителей дружественных государств поможет обеспечить конвертацию рублей в национальные валюты и вести торговлю не в долларах.

    23
    Социальные пособия

    Безработные могут брать краткосрочные подработки и сохранять пособие

    Раньше нельзя было брать разовые подработки и при этом получать пособие по безработице. Теперь можно работать до пяти дней и сохранить выплаты.

    31
    Госзакупки

    Закупки товаров и услуг стали самой коррумпированной сферой в 2023 году

    Бизнес-сообщество решило, что закупки по 223-ФЗ самые коррумпированные. Также взятки берут за выдачу лицензий, разрешений, справок и аккредитаций.

    44
    Логотип IT_АНГЕЛ
    IT_АНГЕЛ
    ЕНП (единый налоговый платеж)

    То ли еще будет с ЁНС, Ой-ой-ой! Минфин опубликовал инструкцию по ЕНС

    Минфин приходит на помощь ЁНС! Ура, товарисчи!  Инструкция аж на 21 листах! Что такое сальдо ЁНС и как оно формируется мы наконец-то узнали из этого монументального труда к декабрю месяцу!

    То ли еще будет с ЁНС, Ой-ой-ой! Минфин опубликовал инструкцию по ЕНС
    48
    Бесплатно с Онлайн-кассы

    Кто может работать без кассы в 2024 году. Мини-курс

    Разбираемся в мини-курсе, кто в 2024 году может работать без кассы.

    Кто может работать без кассы в 2024 году. Мини-курс
    29
    Реклама

    Рекламу у блогеров-иноагентов хотят ограничить

    Покупку рекламного места в интернет-ресурсах, которые принадлежат иноагентам, начнут считать финансированием антироссийской деятельности.

    45
    Госпошлина

    С каждой точки по продаже алкоголя хотят собирать 20 тысяч рублей в год

    Депутаты предложили установить государственную пошлину в размере 20 тысяч рублей на каждую торговую точку, ресторан или кафе, где есть алкоголь. Сейчас бизнес платит 65 тысяч рублей за лицензию вне зависимости от количества торговых объектов.

    6
    75
    Логотип ВДГБ
    ВДГБ

    Как бухгалтеру работать из дома в 1С 

    Удаленная работа — вот уже несколько лет норма рабочей жизни, в том числе и для бухгалтера. Благо, современные технологии позволяют ему без проблем получать доступ к нужному программному обеспечению. Разбираемся, как бухгалтеру организовать работу из дома в программе 1С. 

    Как бухгалтеру работать из дома в 1С 
    32
    Логотип Консоль.Про
    Консоль.Про
    Трудовые отношения

    Штатные сотрудники и самозанятые: как оплачивают работу в выходные и праздничные дни

    Разберем, как оплачивается работа в выходной и праздничный день для работников, как ее правильно оформить, и распространяются ли эти условия на самозанятых исполнителей.

    Штатные сотрудники и самозанятые: как оплачивают работу в выходные и праздничные дни
    1
    39
    Страхование

    Работодатели стали в три раза чаще оформлять ДМС для сотрудников

    Премии по ДМС превысили 42 млрд рублей, это на 18% больше, чем в третьем квартале 2022 года.

    5
    68
    Управленческий учет

    Планирование затрат на производство и реализацию продукции

    Планирование затрат на производство и реализацию продукции — одно из основных направлений планирования работы предприятия в целом. Наличие нормативных показателей и оперативный контроль и анализ возникающих по факту отклонений позволяют создать эффективную модель управления производством и продажами продукции.

    1
    376