Из страны начали массового вывозить золотые слитки

Золото стало использоваться в качестве средства платежа на фоне санкций и валютных ограничений. Из страны вывозят слитки в том числе с помощью «серых» схем.

Федеральная таможенная служба заметила кратное увеличение вывоза из страны золота в слитках. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу ФТС Руслана Давыдова.

Для отправки золота за границу используют в том числе и «серые» схемы. На фоне санкций и валютных ограничений золото стали чаще использовать как средство платежа.

Пассажирская декларация на золото не оформляется, если физические лица вывозят. Но я могу сказать, что в принципе из того, что мы видим, из того, что фиксируется, — кратное увеличение вывоза золота в слитках, — сказал Руслан Давыдов.

Таможенникам удалось провести операцию и изъять 243 кг золота.

Объем сделок с золотом на Московской бирже с начала 2023 года вырос на 167,65%, до 73,9 тонны.