Из страны начали массового вывозить золотые слитки

Федеральная таможенная служба заметила кратное увеличение вывоза из страны золота в слитках. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу ФТС Руслана Давыдова.
Для отправки золота за границу используют в том числе и «серые» схемы. На фоне санкций и валютных ограничений золото стали чаще использовать как средство платежа.
Пассажирская декларация на золото не оформляется, если физические лица вывозят. Но я могу сказать, что в принципе из того, что мы видим, из того, что фиксируется, — кратное увеличение вывоза золота в слитках, — сказал Руслан Давыдов.
Таможенникам удалось провести операцию и изъять 243 кг золота.
Объем сделок с золотом на Московской бирже с начала 2023 года вырос на 167,65%, до 73,9 тонны.
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