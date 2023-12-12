Обновили правила сдачи ЕФС-1 по ТКС и через кабинет страхователя

Сдавать электронные сведения индивидуального (персонифицированного учета) в СФР надо будет по новым правилам.

Опубликован приказ СФР от 07.11.2023 № 2200 о порядке ЭДО со страхователями.

Действующие правила утверждены постановлением ПФР от 11.03.2020 № 178п. Они признаются утратившими силу.

В новых правилах описана регистрации в системе ЭДО СФР по заявлению и сдача отчетов через кабинет страхователя.

Доступ к этому кабинету оформляет директор компании через Госуслуги. При первом входе в кабинет страхователя надо принять «Условия использования кабинета страхователя».

Чтобы в этот кабинет мог заходить представитель, его надо добавить в группу доверенных лиц на ЕСИА.