План по воинскому учету на 2024 год: как составить и надо ли сдавать

Работодателям нужно подготовить и утвердить план работы по воинскому учету, а затем заверить этот документ в военкомате.

Каждая организация должна создать собственный план по ведению воинского учета и бронированию сотрудников в запасе. Об этом сказано в пункте 39 методических рекомендаций от 11.07.2017, утвержденных Генштабом ВС.

В плане надо отразить все мероприятия по ведению воинского учета, которые наметила компания на предстоящий календарный год, и сроки их проведения. В том числе взаимодействие с военкоматом и сверку документов.

План работы по воинскому учету составляется в конце календарного года и согласовывается с военным комиссариатом, а если такого нет, то с главой органа местного самоуправления сельского поселения или городского округа (п. 37 методических рекомендаций).

Подписать документ может начальник отдела кадров или другой сотрудник, ответственный за военно-учетный процесс в конкретном юридическом лице. Утверждает рассматриваемый документ руководитель компании.

Первоначально план составляется при образовании компании, а потом — ежегодно перед началом нового календарного года.

При корректировке документа на протяжении года новый план нужно согласовать с военкоматом.