План по воинскому учету на 2024 год: как составить и надо ли сдавать

Каждая организация должна создать собственный план по ведению воинского учета и бронированию сотрудников в запасе. Об этом сказано в пункте 39 методических рекомендаций от 11.07.2017, утвержденных Генштабом ВС.
В плане надо отразить все мероприятия по ведению воинского учета, которые наметила компания на предстоящий календарный год, и сроки их проведения. В том числе взаимодействие с военкоматом и сверку документов.
План работы по воинскому учету составляется в конце календарного года и согласовывается с военным комиссариатом, а если такого нет, то с главой органа местного самоуправления сельского поселения или городского округа (п. 37 методических рекомендаций).
Подписать документ может начальник отдела кадров или другой сотрудник, ответственный за военно-учетный процесс в конкретном юридическом лице. Утверждает рассматриваемый документ руководитель компании.
Первоначально план составляется при образовании компании, а потом — ежегодно перед началом нового календарного года.
При корректировке документа на протяжении года новый план нужно согласовать с военкоматом.
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Комментарии1
Главный бухгалтер
Предприятие должно запланировать сколько работаников пойдёт на фронт?
Предлагаю поправочку дополнить
Предприятия должны будут и военные действия планировать!