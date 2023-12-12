Минстрой предлагает обнулить НДС на услуги по замене лифтов в домах

В жилых домах за три года хотят заменить 40 тысяч устаревших лифтов, но работа отстает от графиков. Поэтому Минстрой просит отменить НДС компаниям, которые занимаются обслуживанием лифтов при капитальном ремонте.

Председателя Общественного совета при Минстрое Сергей Степашин предлагает обнулить НДС при замене лифтов по программе капитального ремонта жилых домов. Об этом пишет «Коммерсант».

Сейчас организации платят налог на добавленную стоимость по ставке 20%. Обнуление НДС позволит ускорить процесс обновления устаревших лифтов.

По оценкам Общественного совета, нулевая ставка НДС при замене лифтов привлечет больше 100 млрд рублей и загрузит заказами заводы.

В течение трех лет по всей стране нужно заменить 40 тыс. лифтов в жилых домах.

Средства на это собираются из целевых взносов собственников жилья и аккумулируются на специальных счетах, которые не облагаются налогом. Однако если деньги направляются на капитальный ремонт, то с них уплачивают НДС.