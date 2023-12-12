Как в 1С: Бухгалтерии 8 быстро загружать кассовые чеки

Бухгалтеры могут сэкономить время при внесении первичных документов в программу 1С. Достаточно в мобильном приложении распознать чек по фото или QR-коду и вся информация будет автоматически внесена в систему.

В программе 1С:Бухгалтерия 8 появилась возможность загружать кассовые чеки с помощью их сканов или фотографий. Функционал работает начиная с версии 3.0.143. Об этом сказано на сайте 1С.

Теперь бухгалтеры смогут автоматически заполнять такие документы как авансовый отчет, путевой лист и расходы предпринимателя. Загрузить данные из распознанных чеков можно и вручную.

Нужно скачать мобильное приложение 1С:Сканер документов, в котором можно считать QR-код с чека, сделать фото документа чек или выбрать уже готовую картинку из файлов.

Для входа в приложение понадобится логин и пароль от облака 1С:Fresh.

После того, как первичный документ будет распознан, его можно загрузить в 1С:Бухгалтерию, нажав кнопку «Отправить».

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Затем в 1С необходимо создать новый документ («Авансовый отчет», «Путевой лист» или «Расходы предпринимателя»). По кнопке «Загрузить» можно добавить нужный и уже отсканированный чек, который появился в базе.

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Документ автоматически заполнится данными из распознанного чека, будет нужно только установить номенклатуру и счет учета, если это необходимо.

Программа не позволит дважды загружать один и тот же чек. Это исключит ошибки, которые могут быть при двойном занесении.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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