Когда платить фиксированные взносы за 2023 год, чтобы уменьшить налог по УСН

Таблицу по уменьшению налога по УСН «доходы» на взносы в 2023 году смотрите тут.
Таблица по учеты взносов в расходах при УСН «доходы минус расходы» – здесь.
При УСН «доходы» фиксированные взносы уменьшают налог без их фактической уплаты.
Поэтому налог можно уменьшить, если взносы за 2023 год:
уплачены в 2023 году (до 31.12.2023);
уплачены ровно в срок в 2024 году (09.01.2024);
уплачены с опозданием в 2024 году;
не уплачены вообще (у ИП долг по взносам).
При УСН «доходы минус расходы» фиксированные взносы идут в расходы только по мере их уплаты. Поэтому если ИП хочет принять их на расходы в 2023 году, то и уплатить их надо до 31.12.2023.
Причем в условиях ЕНС фиксация факта уплаты обычно идет по сроку уплаты. Но конкретно по фиксированным взносам было несколько писем ФНС и Минфина, где предложены разные варианты.
Во-первых, можно подать заявление о зачете. Тогда взносы будут зарезервированы и факт их уплаты уже будет зафиксирован.
Во-вторых, можно просто держать эти взносы на сальдо ЕНС. Такой способ описан в письме от 25.04.2023 № СД-4-3/5326@.
То есть, если у ИП на 31.12.2023 на сальдо ЕНС есть сумма фиксированных взносов (45 842 руб.), то их можно включать в расходы по УСН и отражать в составе расходов в декларации.
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