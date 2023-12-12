Когда платить фиксированные взносы за 2023 год, чтобы уменьшить налог по УСН

Срок уплаты фиксированных взносов за 2023 год – 09.01.2024. Если у вас УСН «доходы», то можно уплатить их 9 января и учесть для УСН в 2023 году, если УСН «доходы минус расходы», то для учета их в 2023 году уплата тоже должна пройти в 2023 году.

Таблицу по уменьшению налога по УСН «доходы» на взносы в 2023 году смотрите тут.

Таблица по учеты взносов в расходах при УСН «доходы минус расходы» – здесь.

При УСН «доходы» фиксированные взносы уменьшают налог без их фактической уплаты.

Поэтому налог можно уменьшить, если взносы за 2023 год:

уплачены в 2023 году (до 31.12.2023);

уплачены ровно в срок в 2024 году (09.01.2024);

уплачены с опозданием в 2024 году;

не уплачены вообще (у ИП долг по взносам).

При УСН «доходы минус расходы» фиксированные взносы идут в расходы только по мере их уплаты. Поэтому если ИП хочет принять их на расходы в 2023 году, то и уплатить их надо до 31.12.2023.

Причем в условиях ЕНС фиксация факта уплаты обычно идет по сроку уплаты. Но конкретно по фиксированным взносам было несколько писем ФНС и Минфина, где предложены разные варианты.

Во-первых, можно подать заявление о зачете. Тогда взносы будут зарезервированы и факт их уплаты уже будет зафиксирован.

Во-вторых, можно просто держать эти взносы на сальдо ЕНС. Такой способ описан в письме от 25.04.2023 № СД-4-3/5326@.

То есть, если у ИП на 31.12.2023 на сальдо ЕНС есть сумма фиксированных взносов (45 842 руб.), то их можно включать в расходы по УСН и отражать в составе расходов в декларации.