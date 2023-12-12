Минюст хочет создать Единый реестр адвокатов страны

Минюст подготовил проект поправок к федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
На основании документа будет создан Единый государственный реестр адвокатов РФ, который станет единственным ресурсом, где есть сведения обо всех специалистах страны.
Создание Единого реестра позволит заинтересованным органам государственной в круглосуточном режиме получать информацию об адвокатах, в частности об их статусе, удостоверении, членстве в адвокатской палате соответствующего субъекта Российской Федерации, — сказано на сайте Минюста.
Проверка специалиста в реестре позволит исключить случаи, когда недобросовестный адвокат, лишенный своего статуса в одном регионе, начинает работать в другом.
Теперь право вести адвокатскую деятельность будет только у тех, кто входит в Единый государственный реестр.
Адвокаты получат беспрепятственный доступ в здания судов всех инстанций. Сейчас можно пройти только в районные, гарнизонные военные, арбитражные и в арбитражные апелляционные суды субъектов РФ и мировых судей.
Комментарии