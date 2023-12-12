Минпромторг не поддержал идею ввести акциз на медицинский спирт

Директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности министерства Дмитрий Галкин заявил, что Минпромторг не поддержит введение акциза на медицинский спирт. Об этом пишет «ТАСС».

Акциз не поддерживаем, мы дискуссию ведем с Минфином, полностью понимая и разделяя проблематику нелегального производства спирта, — сказал Дмитрий Галкин.

Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев порекомендовал бороться с нелегальным оборотом спирта так, чтобы это не вредило добросовестным производителям. Иначе установление акциза создаст новую проблему, которые придется оперативно решать.

Недавно мы писали, что ФНС и ФСБ вычислили несколько схем, по которым предприниматели уклонялись от уплаты акцизов на спирт.