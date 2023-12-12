Госдума начнет создавать отдельный ОКВЭД для блогеров

Депутаты сформируют рабочую группу, которая даст определение блогерству как одному из видов экономической деятельности.

В Госдуме создадут рабочую группу по вопросу о предоставлении блогерам отдельного кода в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на первого зампреда комитета по просвещению Яну Лантратову.

У нас будет просьба по итогам нашего совещания, мы создадим рабочую группу, куда включим заинтересованных лиц. Все вопросы по теме ОКВЭД и все, что должно быть, мы там зафиксируем, — сказала Яна Лантратова.

Сейчас блогеры, которые регистрируют ИП или ООО, указывают код 59.11 «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ».

Недавно мы писали, что у блогерских агентств появилась саморегулируемая организация, куда вошли 46 тыс. компаний и 50 тыс. блогеров.

Одна из первых инициатив нового СРО — установка отдельного ОКВЭД для блогеров.