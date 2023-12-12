В 2022 году блогерский рынок вырос до 50 млрд рублей

По итогам 2023 года объем информационного рынка блогеров может составить порядка 70-80 млрд рублей.

Объем российского блогерского рынка за 2022 год составил 50 млрд рублей. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на главу Ассоциации блогеров и агентств Максима Перлина.

Блогерский рынок только за 2022 год стал в разы больше, чем реклама в печатной прессе и на радио. По 2023 году я могу сказать лишь примерно, но это порядка 70-80 млрд рублей, — сказал Перлин.

Госдума начала создавать нормативные акты, которые будут регулировать деятельность блогеров и представителей инфобизнеса.

Недавно мы писали, что у блогеров появится свой код в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД).