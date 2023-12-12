Низкая региональная ставка налога по УСН не работает при высоком доходе

Региональные власти могут снижать ставки по УСН, но не все, а только стандартные. Повышенные ставки установлены на федеральном уровне и регионы их не регулируют.

Обсуждение на эту тему ведут подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

ИП платит налог по УСН «доходы» по ставке 1%. Но его доходы приближаются к лимиту для обычных ставок (188,5 млн рублей). После превышения ставка 1% уже применяться не может и будет повышенная ставка 8%.

Лимиты дохода по УСН в 2023 году такие:

188,55 млн рублей – для стандартных ставок УСН (150 млн х 1,257);

251,4 млн рублей – для повышенных ставок УСН (200 млн х 1,257).

Таким образом, с дохода в 188,55 млн руб. ИП платит налог по ставке 1%, с дохода, превышающего этот лимит, но до 251,4 млн руб. – налог по ставке 8%.

Какие ставки по УСН могут менять регионы, мы разбирали здесь.