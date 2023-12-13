В 2024 году бизнес сможет получить лицензию за 10 дней

Сейчас средний срок оформления лицензии занимает 15 дней, но правительство собирается оптимизировать процесс и сократить время до 10 дней.

Правительство планирует в 2024 году сократить срок получения лицензий для предпринимателей до 10 дней. Сейчас оформление документа в среднем занимает 15 дней. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу глава аппарата кабмина Дмитрия Григоренко.

Если два года назад средний срок получения лицензии составлял 45 дней, то на сегодняшний день это 15 дней. Что касается разрешений, то, если несколько лет назад срок получения разрешения составлял 43 дня, то на сегодняшний день это 23 дня, — сказал Григоренко.

В новом году владельцы отдельных видов лицензий смогут автоматических их продлить в проактивном режиме.

В 2021 году запустили проект по оптимизации процедур получения лицензий и разрешений. За это время упростили требования к 420 разрешениям и 51 лицензии.