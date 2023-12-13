Из-за жалобы сторожа правительство одобрило повышение оплаты за сверхурочные работы

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила разработанные Минтрудом поправки в ТК о включении в оплату за сверхурочные работы компенсационных и стимулирующих выплат. Законопроект решили принять после жалобы сторожа из центра бухгалтерского учета.

Законопроект разработан во исполнение решения Конституционного суда по жалобе сторожа из Кемеровской области, пишут «Ведомости».

Поправки будут внесены в ч. 1 ст. 152 ТК и предусматривают, что сверхурочная работа оплачивается исходя из зарплаты, включая компенсационные и стимулирующие выплаты с учетом фактических результатов труда, достигнутых в период времени, отработанного сверхурочно, за первые два часа не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. Действующая редакция указанной статьи ТК не предусматривает включение в сверхурочные компенсационных и стимулирующих выплат.

На эту несправедливость в КС пожаловался сторож Анжеро-Судженского центра бухгалтерского учета, работающий по сменному графику более четырех лет. Его зарплата состоит из оклада — 3200 руб., надбавки за выслугу лет и доплаты до МРОТ, к зарплате применяется районный коэффициент в размере 1,3. Сторож посчитал, что это не обеспечивает повышенную оплату работы в ночное время, и предлагал исходить из МРОТ при расчете компенсационных выплат, а не из оклада, как это делает работодатель. В итоге КС встал на сторону сторожа.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что предлагаемая редакция нормы ТК «учитывает разнообразие применяемых работодателями систем оплаты труда, в том числе включающих выплаты по тарифным ставкам и окладам, бестарифной, сдельной и иных систем». Отмечается, что принятие законопроекта не будет являться основанием для пересмотра работодателем ранее установленных условий, предусматривающих оплату сверхурочной работы в более высоком размере.