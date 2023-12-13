💼 На «Бухгалтерской Клерк.Конференции» вы узнаете, как бухгалтеру больше зарабатывать, вести расчеты, управлять персоналом и защищать данные

Помимо насыщенной бухгалтерской повестки на конференции вас будут ждать креативные темы. Эксперты из разных областей расскажут про СБП, работу с самозанятыми, HR-трансформации и о компьютерных вирусах в бухгалтерии.

14 декабря в Краснодаре состоится «Бухгалтерская Клерк.Конференция»! Вы сможете не только найти ответы на самые наболевшие вопросы по налогам и учету, но и узнать, с чем столкнется бизнес в новом году и как работать в новых реалиях. Новые знания точно пригодятся в вашей работе.

Как бухгалтерам больше зарабатывать

Янина Рогозинская, владелец бухгалтерской компании Abat Group, расскажет про новые способы дополнительного заработка, как перейти на фриланс из найма и где взять первых клиентов.

Управление персоналом

Все о новиках рынка труда и HR-трансформациях вы узнаете от Дмитрия Зыкова — Sales Director платформы one2work. А о том, что будет с самозанятостью в 2024 году и как грамотно выстроить работу с внештатниками расскажет Артур Шибаев — исполнительный директор Самозанятые.рф.

Платежные операции

Проводите оплату по системе СБП? Наш спикер Андрей Федорец, председатель комитета по информационной безопасности Ассоциации российских банков (АРБ), в деталях расскажет, как работает эта система, отметит все плюсы и минусы СБП-платежей и посоветует, как лучше работать с этим инструментом.

Защита данных

В последнее время участились хакерские атаки на информационные ресурсы компаний. Не позволить мошенникам получить чувствительную информацию и защитить свой бизнес поможет Алексей Киселев — руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса, «Лаборатория Касперского». Он поделится историей одной зашифрованной компании про вирус из бухгалтерии.

«Бухгалтерская Клерк.Конференция» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

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