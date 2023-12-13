Бухгалтеры

🔥 Приглашаем обсудить самые горячие темы на «Бухгалтерской Клерк.Конференции»!

За один день вы разберетесь, как закрыть год и к каким изменениям 2024 года стоит подготовиться уже сейчас. Эксперты расскажут, что нового будет в налоговых проверках, как правильно применять ФСБУ и так ли страшен воинский учет.
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14 декабря в Краснодаре состоится «Бухгалтерская Клерк.Конференция»! Вы сможете за один день найти ответы на самые наболевшие вопросы и разобраться в предстоящих изменениях 2024 года.

ЕНС и ЕНП

Дмитрий Костальгин, управляющий партнер Taxadvisor, объяснит, как работать с ЕНС, ЕНП и с поправками в Налоговый кодекс в 2024 году.

Вы узнаете о новом порядке обложения НДФЛ по уехавших сотрудникам и фрилансерам, о последствиях приостановки соглашений об избежании двойного налогообложения, а также поймете, как учесть в работе изменения по земельному налогу и налогу на прибыль.

Налоговые риски

Берете займы? Будьте внимательны, проверяйте все налоговые риски до заключения сделки. Разобраться в этом поможет Светлана Беляева — основатель и руководитель УКЦ «Разобраться в налогах».

Как понять, что вас уже выбрали для налоговой проверки и что с этим делать, расскажет Мария Ильяшенко, управляющий партнер и руководитель налоговой практики Юридического партнерства «Курсив». Она разберет самые популярные претензии ФНС в 2023—2024, рассмотрит принципы законного дробления и тенденции в налоговом планировании.

Закрываем год правильно

Сергей Верещагин — эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению, даст важные советы о том, как следует читать и применять ФСБУ, что учесть при составлении бухгалтерской отчетности за 2023 год и учетной политики-2024.

Воинский и кадровый учет

Самая горячая тема последних месяцев — воинский учет, который теперь обязаны вести абсолютно все компании.

Уточнить все подробности вы сможете у Елены Пономаревой — эксперта по трудовым отношениям, консультанта по управлению, преподавателя и руководителя образовательного центра. Она расскажет о новых сроках и формах извещений, об отчетностях в военкомат и про все изменения в трудовом законодательстве.

«Бухгалтерская Клерк.Конференция» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

«Клерк» собрал для вас все самое полезное в одном месте, приходите!

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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