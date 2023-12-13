Аренда

65% арендаторов снимают жилье посуточно без заключения договора

Чаще всего налоги от сдачи жилья в краткосрочную аренду платят владельцы апартаментов, рантье с доходом от 100 тысяч рублей и владельцы сразу нескольких объектов недвижимости.

Только 32% арендодателей платят налоги от сдачи жилья в краткосрочную аренду. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).

Ожидается, что за 2023 год налоговые поступления от посуточной аренды составят 4,4 млрд рублей, а общие доходы рантье — 231,2 млрд рублей.

42% опрошенных заявили, что всегда заключают договоры о краткосрочной аренде. Чаще всего документы подписывают владельцы апартаментов (53%) и те, кто сдает сразу несколько объектов (77%), а также рантье с доходом от 100 тыс. рублей (49-59%).

65% арендаторов признались, что не заключали договоры, когда арендовали жилье посуточно.

Выявленное отличие может объясняться стремлением арендодателей дать социально одобряемый ответ, в то время как арендаторы менее подвержены такому влиянию. Таким образом, мы рассматриваем данные опроса арендаторов в отношении практики заключения договора как приоритетные, — сказали в ЦСР.

Большинство арендодателей сдают жилые объекты как физические лица, 20% зарегистрированы как самозанятые, 10% имеют статус ИП и только 2% работают как юридическое лицо.

Комментарии

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    65% арендаторов снимают жилье посуточно без заключения договора

    Чаще всего налоги от сдачи жилья в краткосрочную аренду платят владельцы апартаментов, рантье с доходом от 100 тысяч рублей и владельцы сразу нескольких объектов недвижимости.

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