Путин разрешил небольшим банкам открывать корсчета за границей

Банки с размером уставного капитала в 300 млн рублей смогут на постоянной основе открывать корсчета в иностранных кредитных организациях.

Банки с базовой лицензией и минимальным размером уставного капитала в 300 млн рублей получили право без ограничений открывать корреспондентские счета в иностранных организациях. Такой закон подписал президент Владимир Путин.

Раньше небольшим банкам было запрещено открывать корсчета в иностранных кредитных организациях, но с июля 2022 года этот запрет был приостановлен, а сейчас его отменили.

Большинство банков с базовой лицензией находятся в приграничных районах и обслуживают бизнес, который ведет внешнеэкономическую деятельность.

Разрешение открывать корсчета позволит банковской системе активнее участвовать в трансграничных переводах и расчетах.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.