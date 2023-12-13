🔥 ФНС разрешила не заполнять раздел IV книги доходов по УСН за 2023 год

С 2024 года по УСН будет новая книга учета доходов и расходов. Там нет раздела IV вообще. В книге за 2023 год он есть, но его можно не заполнять.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 23.11.2023 № СД-4-3/14766@.

Напомним, в разделе IV отражаются страховые взносы, уменьшающие налог при УСН, в том числе – фиксированные.

С 2023 года ИП могут уменьшать налог на фиксированные взносы без их фактической уплаты. Значение имеют взносы, «подлежащие уплате по статье 430 НК». Но графы конкретно для таких взносов в разделе IV сейчас нет.

Поэтому его можно просто не заполнять, разрешает ФНС.

Новую книгу по УСН с 2024 года мы разбирали здесь.