🔥 ФНС разрешила не заполнять раздел IV книги доходов по УСН за 2023 год

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 23.11.2023 № СД-4-3/14766@.
Напомним, в разделе IV отражаются страховые взносы, уменьшающие налог при УСН, в том числе – фиксированные.
С 2023 года ИП могут уменьшать налог на фиксированные взносы без их фактической уплаты. Значение имеют взносы, «подлежащие уплате по статье 430 НК». Но графы конкретно для таких взносов в разделе IV сейчас нет.
Поэтому его можно просто не заполнять, разрешает ФНС.
Новую книгу по УСН с 2024 года мы разбирали здесь.
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Комментарии3
Ирина
Да зачем оно нам нужно, всякие там НК, законы, приказы Минфина.
Есть письмо ФНС, подписанное советником 2-го класса. Вот по нему теперь и будем работать.
Интересно, а сколько там этих советников?
А что будет, если советник 1-го класса напишет другое письмо, противоречащее этому?
А какое будем исполнять?
да ладно? краткосрочный аттракцион невиданной щедрости?
и 1% за 2023г., уплаченный в 2023г. тоже?
и камеральная проверка по чему будет ориентироваться? по наличию средств на счете ЕНС на 31.12.2023 и будут рассылать требования о внесении исправлений в НД и перерасчете налога только за 4 квартал 2023г. или будут делать квартальные перерасчеты сами, воплощая лозунг "всё для удобства бизнеса"?
Главный бухгалтер
Да не дай бох. Они с этим сальдом крутят вертят так, что волосы дыбом встают.