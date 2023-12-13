Путин принял новый закон о занятости населения

Закон предусматривает ежегодную индексацию пособия по безработице, устанавливает новый порядок получения статуса безработного, а также гарантирует участникам СВО, предпенсионерам и сиротам преимущество при трудоустройстве.

Владимир Путин подписал базовый закон о занятости населения. В документе вводятся такие понятия как «занятость», «самозанятость», «платформенная занятость».

Уточняется статус тех, кого можно считать занятыми или нуждающимися в содействии при трудоустройстве (безработными).

Установлен новый порядок получения статуса безработного. Теперь такими будут считать тех, кто ищет работу, зарегистрирован в центре занятости и готов начать трудиться.

Если человеку за 10 дней не нашли работу, то его признают безработным.

В законе определен минимальный размер пособия по безработице, выплаты будут индексироваться каждый год.

Также новый закон предоставит участникам СВО и их семьям преимущественное право на трудоустройство. Гарантии занятости будут закреплены для инвалидов, предпенсионеров и детей-сирот.