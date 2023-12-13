Пользователям Госуслуг разрешат участвовать в распределении бюджетных средств

Жители страны смогут на Госуслугах проголосовать за проект, который нужно профинансировать из местного бюджета. Сейчас программа тестируется в трех регионах.

Пилотный проект с участием жителей в распределении денег из местных бюджетов сейчас начался в трех регионах: в Красноярском крае, Ивановской и Калининградской областях. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Инициативное бюджетирование будет способствовать получению финансирования на строительство инфраструктурных объектов, ремонт домов и детских площадок.

Анкетирование, опросы, сбор подписей, а также выдвижение конкретных идей будут проходить на портале Госуслуг.

Максимально упростив процесс подачи заявок, их обсуждения и сбора средств, можно воплотить в жизнь больше общественных инициатив, благоустроить городские пространства и дворы именно так, как хотят сами жители. В качестве единого окна выступит портал «Госуслуги», — сказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

После того, как проект будет протестирован в трех регионах, жителям страны предоставят полный доступ к инициативному бюджетированию в цифровом формате.