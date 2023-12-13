Пользователям Госуслуг разрешат участвовать в распределении бюджетных средств

Пилотный проект с участием жителей в распределении денег из местных бюджетов сейчас начался в трех регионах: в Красноярском крае, Ивановской и Калининградской областях. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Инициативное бюджетирование будет способствовать получению финансирования на строительство инфраструктурных объектов, ремонт домов и детских площадок.
Анкетирование, опросы, сбор подписей, а также выдвижение конкретных идей будут проходить на портале Госуслуг.
Максимально упростив процесс подачи заявок, их обсуждения и сбора средств, можно воплотить в жизнь больше общественных инициатив, благоустроить городские пространства и дворы именно так, как хотят сами жители. В качестве единого окна выступит портал «Госуслуги», — сказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.
После того, как проект будет протестирован в трех регионах, жителям страны предоставят полный доступ к инициативному бюджетированию в цифровом формате.
Комментарии8
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
прочитала "распиливать"😀
Ирина
😂 Не, до этой кормушки через Госуслуги не доберёшься))))
Вита Петрова
Опять инициативные инициативы! Бедные бюджетники, нужно будет проголосовать за себя, плюс 5 скриншотов от проголосовавших родственников? Ибо никто туда по своему желанию не полезет голосовать.
nattiБухгалтер
у нас в городе есть возможность выбрать проекты по благоустройства города - где больше голосов, то и сделают на заложенные в местном бюджете средства. это все в рамках какого-то нац.проекта. но как на сам деле все это голосуется/оформляется/протаскиваеся даже не знаю)))
элементарно. как и результаты выборов - нужную цифру Вам объявят
Главный бухгалтер
СОВСЕМ не знаете???
как бы Вам объяснить попроще.... и что бы писить поменьше.....
На выборах были когда-нибудь?? Вот Вам дали бюллетень, там 3-5-7 фамилиё, обязательно. Все с таким серьёзным видом голосуют, выбирают кто им больше нравится..... потом голоса считают... проценты какие-то опубликовывают.... Только победитель и даже определённый %% за него известен ещё ЗА ГОД ДО проведения выборов!! А то ещё и раньше!
Ну... вот там - тоже самое!
Татьяна
Ооо... у нас тоже такое как бэ есть. По факту такая же фикция, как и все прочие "выборы"
это только начало. сначала голосовать, потом финансировать, а потом и реализовывать самостоятельно придётся все эти проекты