И снова яйца. Правительство одобрило обнуление пошлин на поставки импортных яиц

Правительство одобрило обнуление пошлин на поставки импортных яиц. В аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова изданию подтвердили эту информацию — соответствующий протокол подписан, пишут «Известия».
Минсельхоз планирует, что поставки пойдут из Турции, Азербайджана и других близлежащих стран. Хотя торговля и производители сомневаются, что стоимость импортной продукции будет ниже отечественной: цена логистики не позволит ввезти в РФ более доступные яйца.
В Минэкономразвития сообщили, что сейчас размер ввозной пошлины на яйца составляет 15%. Льгота будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 г., уточнили в ведомстве. Ожидается, что поставщики смогут ввезти в Россию 1,2 млрд штук яиц.
Комментарии8
эх и позорище
Главный бухгалтер
Скоро у нас на прилавках появятся дружественные яйца.
Ирина
С чего это они дружественные? Турция входит в НАТО, а Азербайджан с Турцией сильно дружит. Это опять НАТО к нам свои яйца подкатывает.
Главный бухгалтер
Ну или так. Это кстати не я сказала, это по радио только что озвучили😁
вот НАТА какая двуличная! одной рукой напала, а другой яйца свои суёт!
Проявите принципиальность: не покупайте натовские яйца! Ещё неизвестно, что у них там внутри вместо желтка. Может, датчики с фотоаппаратами.
А что, белорусы яйца не могут поставить, что ли? Куриц сложнее выращивать, чем ананасы и устрицы?
логистика не позволяет - написано же: