И снова яйца. Правительство одобрило обнуление пошлин на поставки импортных яиц

Правительство РФ концептуально одобрило обнуление пошлин на импортные яйца. Власти надеются, что это стабилизирует цены, которые за год взлетели на 40%.

Правительство одобрило обнуление пошлин на поставки импортных яиц. В аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова изданию подтвердили эту информацию — соответствующий протокол подписан, пишут «Известия».

Минсельхоз планирует, что поставки пойдут из Турции, Азербайджана и других близлежащих стран. Хотя торговля и производители сомневаются, что стоимость импортной продукции будет ниже отечественной: цена логистики не позволит ввезти в РФ более доступные яйца.

В Минэкономразвития сообщили, что сейчас размер ввозной пошлины на яйца составляет 15%. Льгота будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 г., уточнили в ведомстве. Ожидается, что поставщики смогут ввезти в Россию 1,2 млрд штук яиц.