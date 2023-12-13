Каждый восьмой человек собирается начать свой бизнес в 2024 году

60% опрошенных хотят вести свое дело, чтобы реализовать себя, тогда как 48% боятся прогореть и потерять деньги.

В 2024 году примерно каждый восьмой житель страны планирует открыть свое дело. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании IFORS Research.

Предпринимательский потенциал россиян составляет 13%, этот показатель остается стабильным в течение трех лет.

У молодежи от 18 до 35 лет больше желания начать свое дело, чем у представителей других возрастных групп.

60% из тех, кто хочет открыть свой бизнес, в качестве причины указали возможность реализовать себя. 49% хотят найти больше источников заработка, а 39% считают самым привлекательным в предпринимательстве то, что можно не зависеть от работодателя.

Среди причин, которые препятствуют ведению бизнеса, 48% опрошенных назвали страх потерять средства, 38% — неуверенность в своих силах и нехватку знаний, а у 29% нет бизнес-идей.