Каждый восьмой человек собирается начать свой бизнес в 2024 году

В 2024 году примерно каждый восьмой житель страны планирует открыть свое дело. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании IFORS Research.
Предпринимательский потенциал россиян составляет 13%, этот показатель остается стабильным в течение трех лет.
У молодежи от 18 до 35 лет больше желания начать свое дело, чем у представителей других возрастных групп.
60% из тех, кто хочет открыть свой бизнес, в качестве причины указали возможность реализовать себя. 49% хотят найти больше источников заработка, а 39% считают самым привлекательным в предпринимательстве то, что можно не зависеть от работодателя.
Среди причин, которые препятствуют ведению бизнеса, 48% опрошенных назвали страх потерять средства, 38% — неуверенность в своих силах и нехватку знаний, а у 29% нет бизнес-идей.
Комментарии1
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Когда не хотел работать восемь часов на дядю и стал работать 24/7 на себя😀
Извечный вопрос😏