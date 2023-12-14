В 2024 году число самозанятых вырастет до 10 млн

Трудоустроенные штатные сотрудники уходят работать в качестве самозанятых. В 2023 году плательщики НПД заработали уже 2,9 трлн рублей.

В первом квартале 2024 года число самозанятых может увеличиться до 10 млн человек. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергея Катырина.

Сейчас в стране зарегистрировано более 9 миллионов самозанятых, которые заработали уже 2,9 триллиона рублей. С учетом набранной динамики регистраций можно говорить, что их число вырастет до 10 миллионов уже в первом квартале будущего года, — сказал Сергей Катырин.

Сейчас 53% самозанятых – это молодежь до 35 лет, из них 23% моложе 25 лет.

Основные направления деятельности плательщиков НПД (налога на профессиональный доход) — услуги такси, маркетинг, ремонт, продажа товаров и продуктов собственного производства, услуги в сфере красоты. Также самозанятые занимаются доставкой товаров и сдают в аренду квартиры.

Также глава ТПП добавил, что сейчас наблюдается отток кадров из штатных трудоустроенных работников в самозанятые. Особенно это заметно в индустрии красоты, в сфере производства кондитерских и кулинарных изделий.

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