Онлайн-курсы для бухгалтеров

💊 Новый курс от «Клерка» поможет бухгалтерам и кадровикам встретить изменения 2024 года без стресса!

Мы собрали все новации в одном курсе. Вы научитесь отражать в работе изменения и встретите новый год без профессиональных страхов. Курс начнется уже 1 января, успейте записаться со скидкой!
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На курсе вы узнаете, какие поправки внесены в НК РФ, новый порядок уплаты НДФЛ, ознакомитесь с новыми правилами бухгалтерских стандартов и научитесь применять ФСБУ при составлении учетной политики.

Дополнительно вы научитесь работать со всеми текущими нововведениями законодательства, многие из которых стоит учесть при сдаче годовой отчетности.

Успейте вовремя подготовиться к переменам — проходите курс повышения квалификации «Все изменения-2024 для бухгалтера и кадровика», который защитит вас от штрафов.

Поток стартует 1 января 2024 года. Сейчас обучение доступно со скидкой 58%, всего за 4 990 рублей!

Купить курс

Мы пригласили экспертов по всем видам учетов, чтобы они рассказали, как справится с резкими переменами и работать без пеней и штрафов.

В курс добавили видео-уроки, тесты, десятки инструкций и образцов документов: новый ЕФС-1, платежные поручения и уведомления по ЕНП, отчетность для военкоматов и другой раздаточный материал.

После прохождения курса вы получите удостоверение на 16 ак. часов, которое внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Комментарии

1
  • Логотип melenevskaya
    melenevskaya
    Сотрудник
    27 мин

    Мария Еленевская

    ждем начало обучения, не затягиваем - очень важные знаний

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💊 Новый курс от «Клерка» поможет бухгалтерам и кадровикам встретить изменения 2024 года без стресса!

Мы собрали все новации в одном курсе. Вы научитесь отражать в работе изменения и встретите новый год без профессиональных страхов. Курс начнется уже 1 января, успейте записаться со скидкой!

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