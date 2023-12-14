Депутаты предложили снизить стаж для досрочного выхода на пенсию

Мужчинам предлагают получать досрочную пенсию за 37 лет стажа, а женщинам за 32 года.

13 декабря в нижнюю палату Госдумы внесут законопроект о снижении возраста досрочного выхода на пенсию. Об этом пишут «Известия».

Авторы нового законопроекта предлагают мужчинам получать досрочную при стаже в 37 лет, а женщинам — при стаже в 32 года. Однако досрочный выход на пенсию может быть не ранее 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин.

Сейчас в общем случае на пенсию могут выйти мужчины в возрасте 65 лет и женщины при достижении 60 лет.

Исключение предусмотрено для некоторых профессий, предполагающих досрочный выход на пенсию, а также для сотрудников, чей страховой стаж не менее 42 лет (для мужчин) и 37 лет (для женщин).

Депутаты считают, что применить на практике норму досрочного выхода на пенсию очень сложно. Большинство выпускников вузов начинают свою трудовую деятельность только в 23-24 года.

Кроме этого, предполагаемый размер пенсии не стимулирует молодых людей работать в сфере «белой» заработной платы и делать соответствующие отчисления во внебюджетные фонды. Такой уровень «серых» доходов сохраняется длительное время. Совершенно очевидно, что контрольными мерами вывести доходы граждан в «белую» зону не удастся, — сказано в пояснительной записке.

Законопроект позволит вывести из «серой» зоны до 50% зарплаты, а также повысить стоимость индивидуального пенсионного коэффициента.