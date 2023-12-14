Пошлина за импорт вейпов вырастет с 0 до 5%

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала идею Минфина увеличить ставку импортной пошлины для вейпов с 0 до 5%. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на Минэкономразвития.
Поддержано предложение Минфина России об увеличении ставки ввозной таможенной пошлины для электронных сигарет многоразового использования с 0 до 5%. Решение направлено на выравнивание ввозных пошлин на данную продукцию и на электронные устройства одноразового использования, — сказано в сообщении комиссии.
Документы об изменении размера пошлины направят в Евразийскую экономическую комиссию.
Комментарии