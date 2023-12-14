Импорт

Пошлина за импорт вейпов вырастет с 0 до 5%

Таможенная комиссия поддержала предложение Минфина о повышении ввозной таможенной пошлины для многоразовых электронных сигарет.

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала идею Минфина увеличить ставку импортной пошлины для вейпов с 0 до 5%. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на Минэкономразвития.

Поддержано предложение Минфина России об увеличении ставки ввозной таможенной пошлины для электронных сигарет многоразового использования с 0 до 5%. Решение направлено на выравнивание ввозных пошлин на данную продукцию и на электронные устройства одноразового использования, — сказано в сообщении комиссии.

Документы об изменении размера пошлины направят в Евразийскую экономическую комиссию.

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