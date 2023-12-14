🎲 «Клерк» запускает новогодний квест для бухгалтера!

У нас появилась увлекательная бизнес-игра для проверки ваших профессиональных навыков. Присоединяйтесь к нашему захватывающему новогоднему приключению, полному загадок и бухгалтерских головоломок!

Новый год — время чудес и увлекательных приключений. «Клерк» создал текстовую бизнес-игру, где можно продемонстрировать свои профессиональные бухгалтерские навыки.

Это не просто игра, а уникальное путешествие, насыщенное захватывающими заданиями и праздничными сюрпризами.

Сюжет такой: под самый Новый год вам неожиданно предлагают работу в крутой компании, откуда внезапно ушел главбух. Теперь вам нужно разобраться со срочными задачами, с корпоративом, подарками сотрудникам, а также с невероятными желаниями директора.

Вам предстоит попадать в различные ситуации, находить из них выход и отвечать на каверзные вопросы.

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Готовы погрузиться в мир бизнес-интриг и нестандартных бухгалтерских задач? Тогда присоединяйтесь к нам!