ФНС арестовала счета компании «Виар Тикет» певца Сосо Павлиашвили

Причиной ареста стало проигрышное решение суда в двух делах, поданных концертным залом «Крокус Сити Холл» против компании «Виар Тикет», управляющей концертами артиста на сумму 16 млн рублей, написал Shot.
Компания-организатор концертов «Виар Тикет» проиграла в суде два дела по искам от концертного зала Крокус Сити Холл:
13,5 млн рублей теперь необходимо выплатить за неисполнение договора аренды площадки;
2,7 млн рублей за невыполнение техзадания для концерта группы «Чайф».
После проигранных дел «Виар Тикет» не стала подавать налоговую декларацию, и её счета были арестованы.
Ранее сообщалось, что ФНС арестовала счета компании известного режиссера Никиты Михалкова, однако в пресс-службе кинематографиста эту информацию опровергли.
Комментарии