ФНС арестовала счета компании «Виар Тикет» певца Сосо Павлиашвили

С 2024 года зарплата дистанционщиков-нерезидентов облагается НДФЛ по ставке 13%

Вознаграждение и иные выплаты при выполнении дистанционным работником трудовой функции дистанционно относятся к доходам, полученным от источников в РФ. А значит, НДФЛ будет даже в том случае, если работник – нерезидент РФ. Такое правило будет с 2024 года.