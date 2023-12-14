«Цифра брокер» принудительно конвертирует валюту, если на счетах будет меньше 1 тысячи долларов или евро

Брокер переведет остатки долларов и евро на счетах клиентов в рубли, а с 1 января 2024 года снизится комиссия за хранение валюты с 6% до 2,4% годовых.

«Цифра брокер» поднимает порог для принудительной конвертации валютных остатков. Об этом сказано на сайте брокера.

Если на счетах клиентов будет меньше 1 тыс. долларов или евро, то брокер принудительно переведет эти средства в рубли. Продажа валюты займет три рабочих дня.

Раньше лимит был в 10 раз ниже — 100 долларов и евро.

Остатки начнут оценивать с 27 декабря 2023 года, а также 10 и 25 числа «очередного месяца».

С 26 декабря брокер начнет принудительно переводить в рубли гонконгские доллары, а с 20 декабря перестанет исполнять поручения по покупке этой валюты на Мосбирже. Ставка риска по гонконгскому доллару повышается на 5% в день.

Также с 1 января 2024 года «Цифра брокер» установит комиссию в размере 2,4% годовых за хранение на счетах валюты на сумму больше 1 тыс. евро или долларов. До 31 декабря комиссия составляет 6%.