С 2024 года зарплата дистанционщиков-нерезидентов облагается НДФЛ по ставке 13%

Вознаграждение и иные выплаты при выполнении дистанционным работником трудовой функции дистанционно относятся к доходам, полученным от источников в РФ. А значит, НДФЛ будет даже в том случае, если работник – нерезидент РФ. Такое правило будет с 2024 года.

Об этом сообщает Минфин в письме от 17.11.2023 № 03-04-05/110282.

Даже если сотрудник-дистанционщик – нерезидент РФ, то его зарплата также облагается НДФЛ 13%.

Но эта норма распространяется только на доходы по трудовым договорам, которые заключены по нормам главы 49.1 ТК «Особенности регулирования труда дистанционных работников».

Если речь идет о вознаграждении и иных выплатах при выполнении работником трудовой функции по иным договорам, то норма про ставку 13% для нерезидентов не применяется.