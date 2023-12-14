НДФЛ

С 2024 года зарплата дистанционщиков-нерезидентов облагается НДФЛ по ставке 13%

Вознаграждение и иные выплаты при выполнении дистанционным работником трудовой функции дистанционно относятся к доходам, полученным от источников в РФ. А значит, НДФЛ будет даже в том случае, если работник – нерезидент РФ. Такое правило будет с 2024 года.

Об этом сообщает Минфин в письме от 17.11.2023 № 03-04-05/110282.

Даже если сотрудник-дистанционщик – нерезидент РФ, то его зарплата также облагается НДФЛ 13%.

Но эта норма распространяется только на доходы по трудовым договорам, которые заключены по нормам главы 49.1 ТК «Особенности регулирования труда дистанционных работников».

Если речь идет о вознаграждении и иных выплатах при выполнении работником трудовой функции по иным договорам, то норма про ставку 13% для нерезидентов не применяется.

Комментарии

6
  • Логотип Ludmila2505
    Ludmila2505
    45 мин

    Людмила М.Бухгалтер

    Например? Что такое иные договоры?

    • Логотип бух2007
      бух2007
      24 мин

      Например? Что такое иные договоры?

      на ум приходит только обычный трудовой договор, к которому нет допника на дистанионку, но по факту она есть. Но это нонсенс

      Какие еще могут быть договора (кроме договора по норме гл 49.1) с дистанционщиком на выполнение ТРУДОВОЙ функции - х.з.

      Если только под трудовой функцией они подразумевают ГПХ

  • Логотип Anna Prokasheva
    Anna Prokasheva 22 мин

    мне кажется, иные договора- это  договора ГПХ

    • Логотип бух2007
      бух2007
      15 мин

      мне кажется, иные договора- это  договора ГПХ

      логично. Но при чем тогда трудовая функция

      • Логотип Ludmila2505
        Ludmila2505
        15 мин

        Людмила М.Бухгалтер

        Вот и я про тоже. 

  • Логотип Ludmila2505
    Ludmila2505
    15 мин

    Людмила М.Бухгалтер

    Вот это написаное «Если речь идет о вознаграждении и иных выплатах при выполнении работником трудовой функции по иным договорам, то норма про ставку 13% для нерезидентов не применяется.» я поняла как именно трудовая функция по другим договорам. Разве при заключении договора ГПХ  возникают трудовые отношения? Или я что то не так поняла. 

    Поэтому хотела уточнить при каких еще договорах могут возникать трудовые функции. 🤷‍♀️ написано в письме)))) 

  • Логотип Ludmila2505
    Ludmila2505
    13 мин

    Людмила М.Бухгалтер

    Этот комментарий удален.

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