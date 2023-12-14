С 2024 года зарплата дистанционщиков-нерезидентов облагается НДФЛ по ставке 13%

Об этом сообщает Минфин в письме от 17.11.2023 № 03-04-05/110282.
Даже если сотрудник-дистанционщик – нерезидент РФ, то его зарплата также облагается НДФЛ 13%.
Но эта норма распространяется только на доходы по трудовым договорам, которые заключены по нормам главы 49.1 ТК «Особенности регулирования труда дистанционных работников».
Если речь идет о вознаграждении и иных выплатах при выполнении работником трудовой функции по иным договорам, то норма про ставку 13% для нерезидентов не применяется.
Комментарии6
Людмила М.Бухгалтер
Например? Что такое иные договоры?
на ум приходит только обычный трудовой договор, к которому нет допника на дистанионку, но по факту она есть. Но это нонсенс
Какие еще могут быть договора (кроме договора по норме гл 49.1) с дистанционщиком на выполнение ТРУДОВОЙ функции - х.з.
Если только под трудовой функцией они подразумевают ГПХ
мне кажется, иные договора- это договора ГПХ
логично. Но при чем тогда трудовая функция
Людмила М.Бухгалтер
Вот и я про тоже.
Людмила М.Бухгалтер
Вот это написаное «Если речь идет о вознаграждении и иных выплатах при выполнении работником трудовой функции по иным договорам, то норма про ставку 13% для нерезидентов не применяется.» я поняла как именно трудовая функция по другим договорам. Разве при заключении договора ГПХ возникают трудовые отношения? Или я что то не так поняла.
Поэтому хотела уточнить при каких еще договорах могут возникать трудовые функции. 🤷♀️ написано в письме))))
Людмила М.Бухгалтер
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