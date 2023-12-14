Долги клиентов налоговики учли для лимита по УСН, потому что это доход, которого не было, но он мог бы быть

Одну такую история Верховный суд включил в обзор судебной практики по налоговой выгоде (утв. 13.12.2023).
Компания систематически уклонялось от получения выручки от взаимозависимых с ней лиц в целях формального сохранения права на УСН.
В ходе проверки налоговики доначислили фирме налоги по ОСНО.
Суд первой инстанции компания выиграла, но в итоге дело дошло до Верховного суда, который встал на сторону налоговиков.
Суд указал, что имела место полная подконтрольность компании и дебиторов, и возможность манипулирования финансовыми потоками с целью не допустить превышения лимита по УСН. У контрагентов на счетах были деньги, но они не платили.
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