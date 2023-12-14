Лимиты по УСН

Долги клиентов налоговики учли для лимита по УСН, потому что это доход, которого не было, но он мог бы быть

При УСН действует кассовый метод и доходом считается только оплата от клиентов, а не отгрузка. Но если клиент – взаимозависимая компания, то в доход засчитают, в том числе, его долги (дебиторку).
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Одну такую история Верховный суд включил в обзор судебной практики по налоговой выгоде (утв. 13.12.2023).

Компания систематически уклонялось от получения выручки от взаимозависимых с ней лиц в целях формального сохранения права на УСН.

В ходе проверки налоговики доначислили фирме налоги по ОСНО.

Суд первой инстанции компания выиграла, но в итоге дело дошло до Верховного суда, который встал на сторону налоговиков.

Суд указал, что имела место полная подконтрольность компании и дебиторов, и возможность манипулирования финансовыми потоками с целью не допустить превышения лимита по УСН. У контрагентов на счетах были деньги, но они не платили.

Следите за лимитом по УСН. Лимиты на 2024 год – смотрите в нашей таблице.

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Комментарии

1
  • Логотип Пытливая Елена
    Пытливая Елена 53 мин

    Главный бухгалтер

    "Одну такую история Верховный суд включил в обзор судебной практики по налоговой выгоде (утв. 13.12.2023)."

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Долги клиентов налоговики учли для лимита по УСН, потому что это доход, которого не было, но он мог бы быть

При УСН действует кассовый метод и доходом считается только оплата от клиентов, а не отгрузка. Но если клиент – взаимозависимая компания, то в доход засчитают, в том числе, его долги (дебиторку).

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