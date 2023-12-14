ЦБ выявил на 47% больше финансовых пирамид, чем в 2022 году

Количество финансовых пирамид достигло исторического рекорда, в черном списке Центробанка уже больше 2 тысяч организаций.

За девять месяцев 2023 года Центробанк раскрыл деятельность 2 176 финансовых пирамид, что на 47% больше, чем за тот де период прошлого года. Об этом пишут «Известия».

По сравнению с 2021 годом число финансовых пирамид выросло на 250%.

98% всех нелегальных компаний и мошеннических схем работают в интернете. Пирамиды стали популярными на фоне интереса населения к инвестициям и к поиску дополнительных доходов.

По последним исследованиям Минфина, только 10% россиян в состоянии назвать признаки пирамиды. Это значит, что 9 из 10 граждан могут стать потенциальными жертвами пирамид, — рассказал председатель Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.

Центробанк признается, что блокировка мошеннических ресурсов работает не слишком эффективно. Злоумышленники создают новые проекты-клоны, а привлечь реальных бенефициаров нелегального бизнеса к ответственности проблематично. Они работают через удаленные зарубежные сервисы.

Такие схемы краткосрочны, рассчитаны на незначительный первоначальный взнос и дают возможность заработать только тем, кто успел первым войти в проект, — сказали в ЦБ.

Сейчас участники финансового рынка разрабатывают новую схему борьбы с пирамидами, а также создают программу обучения клиентов, чтобы они могли распознать нелегальные компании и противостоять социальной инженерии.