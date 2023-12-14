Какие аргументы позволяют бизнесу выиграть дело о дроблении

Спикер «Бухгалтерской Клерк.Конференции» предложила рабочие аргументы, которые компании могут успешно использовать в делах о дроблении.

На «Бухгалтерской Клерк.Конференции» Мария Ильяшенко, налоговый консультант юридического партнерства «Курсив» поделилась действенными аргументами, которые позволят бизнесу выиграть дело о дроблении.

Основной акцент нужно сделать на истории создания группы компаний до регистрации самого налогоплательщика с аналогичным ОКВЭД, до начала работы с налогоплательщиком, до начала приближения налогоплательщика к лимитам.

Бизнесу важно уметь обосновать деловую цель своих действий. Например, у отдельной бизнес-единицы должна быть своя специализация, разрешения или лицензии.

Самостоятельность отдельной компании также будет хорошим аргументом против обвинения в дроблении.

Это могут быть доказательства, что деятельность была начата на деньги, полученные самостоятельно (например, по гранту), а не от налогоплательщика. Также бизнес-единицы сами несут все расходы, у них должны быть свои источники дохода.

После регистрации бизнес-единицы торговый оборот налогоплательщика увеличился, а не уменьшился.

Создание и функционирование нескольких бизнес-единиц приводит к минимизации расходов, оптимизации управленческих процессов, повышению производительности труда.

Например, это можно подтвердить маркетинговым исследованием.

У компаний должна быть управленческая самостоятельность. Учредители и директоры не номинальные, IP-адреса организаций не совпадают или же или общий IP адрес используется по договору аренды с налогоплательщиком. Это должен подтвердить провайдер.

Ключи ЭЦП для управления расчетными счетами через систему «Клиент-Банк» не должны находиться у налогоплательщика.

Если компании обращаются к услугам одного бухгалтера, то нужен договор аутсорсинга, который был заключен задолго до начала проверяемого периода.

У бизнес-единицы должен быть свой собственный штат работников, не связанный с налогоплательщиком, свои материально-технические ресурсы, а также свой адрес работы.

Налогоплательщик — не единственный поставщик или покупатель для бизнес-единицы. Компаниям нужно самостоятельно заключать договоры с разными контрагентами.