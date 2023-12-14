Инвесторы просят у Минфина налоговый вычет при дроблении акций

По мнению инвесторов, срок владения ценными бумагами не должен обнуляться после сплита активов. Это сохранит право на инвестиционные налоговые вычеты от продажи акций.

Российский союз промышленников и предпринимателей и Ассоциация розничных инвесторов обратились в Минфин с просьбой сохранить налоговые вычеты при дроблении акций. Об этом пишут «Ведомости».

Сплит — дробление уставного капитала на большее количество акций.

По мнению инвесторов и профессионального сообщества, сплит не должен приводить к прерыванию срока владения ценной бумагой, а значит налоговые льготы для инвесторов должны сохраняться.

В Налоговом кодексе не уточнен порядок предоставления вычетов при сплите активов, поэтому Минфин просят это разъяснить и учесть права долгосрочных инвесторов.

По закону долгосрочные владельцы активов могут получить вычет из доходов от продажи ценных бумаг. Это право действует, если инвестор владел акциями свыше трех лет.

Когда инвестор непрерывно держит активы больше пяти лет, он может не платить налог со всего дохода.

Недавно мы писали, что «Норникель» хочет провести сплит ценных бумаг с коэффициентом 100. Это значит, что число акций вырастет в 100 раз, но их стоимость во столько же раз будет снижена.