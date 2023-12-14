Бюджет собрал почти 116 млрд рублей от налога «на выход» из РФ

Иностранные компании заплатили 115,8 млрд рублей в качестве добровольной комиссии для выхода с российского рынка.

В 2023 году бюджет получил 115,8 млрд рублей безвозмездных поступлений от бизнеса, который решил прекратить деятельность в России. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на государственную систему «Электронный бюджет».

В пояснительной записке к проекту бюджета такие поступления оценивались в 114,5 млрд рублей, но по данным на 11 декабря 2023 года, реальные взносы уже превысили план.

Многие крупные иностранные игроки покинули рынок не по своему желанию, а из-за давления, оказываемого на них как в странах инкорпорации их головных офисов, так и на международном рынке. Некоторые ушедшие с рынка России игроки уходили, «закрывая двери, но оставляя открытыми форточки, — сказала руководитель практики M&A компании BGP Litigation Елена Рыбальченко.

Иностранные организации при продаже своих российских активов должны заплатить добровольную комиссию «на выход».

Изначально сумма составляла не менее 10% от суммы сделки и не больше 50% от независимой оценки рыночной стоимость бизнеса.

Весной 2023 года правила изменили. Теперь размер взноса составляет не менее 5% от рыночной стоимости при цене сделки от 10% стоимости либо не менее 10% от рыночной стоимости при цене сделки до 10% стоимости.

Осенью 2023 года минимальный порог подняли до 15% от рыночной стоимости активов бизнеса. Взнос нужно уплатить в течение одного месяца с момента исполнения сделки.

Недавно мы писали, что бюджет уже получил 305 млрд рублей от налога на сверхприбыль организаций. Минфин планировал собрать 300 млрд рублей.