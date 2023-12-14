Земельный налог

В 2024 году бизнес будет считать земельный налог без учета льготной нормы этого года

Для расчета земельного налога в 2024 году надо брать за базу кадастровую стоимость земельного участка на 01.01.2024.
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Об этом рассказал начальник управления налогообложения имущества ФНС Алексей Лащёнов.

В 2023 году в качестве меры экономической поддержки владельцев земельных участков действовало исключение – налог считали по старой кадастровой стоимости. Брали для расчета кадастровую на 01.01.2022, а не на 01.01.2023.

Об этом мы рассказывали тут.

Но в 2024 году это правило не действует. Эта норма была временной и действовала только для налога за 2023 год.

Таким образом, база для налога за 2024 год = кадастровая стоимость на 01.01.2024.

Кстати, начиная со 2 квартала 2024 года ФНС будет проводить массовый расчет транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество организаций за 2023 год. Бизнес получит сообщения с суммой налога.

С 20 декабря ФНС будет рассылать бухгалтерам письма о сверке по объектам налогообложения по имущественным налогам бизнеса.

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    Для расчета земельного налога в 2024 году надо брать за базу кадастровую стоимость земельного участка на 01.01.2024.

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