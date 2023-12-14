💰 Как бухгалтер может увеличить свой доход — рабочие советы от эксперта «Бухгалтерской Клерк.Конференции»

На «Бухгалтерской Клерк.Конференции» в Краснодаре обсудили, как бухгалтеру увеличить свой доход. Действующие рекомендации предложила Янина Рогозинская — владелец бухгалтерской компании Abat Group.
В профессии бухгалтера есть несколько путей развития: работать в найме главбухом, налоговым консультантом, аудитором, а также работать на фрилансе или открыть аутсорсинговую компанию.
Выше всего ценятся профессиональные навыки по расчету налогов и сдаче отчетности, а также опыт налоговой оптимизации.
Бухгалтеру, который решил уйти на фриланс, нужно 30% рабочего времени тратить на собственное продвижение. Первых клиентов можно найти в социальных сетях, с помощью знакомых и досок объявлений.
Руководителю аутсорсинговой бухгалтерской компании важно уметь:
делегировать исполнение обязательств;
выстраивать эффективную систему мотивации сотрудников с оплатой за результат;
разрабатывать тарифы и ценовую политику для клиентов;
фокусировать внимание на развитии не менее трех рекламных кампаний;
постоянно заниматься построением системы.
В результате бухгалтер получит кратный рост личного дохода, поток заявок от клиентов, выход из операционной деятельности компании и порядок в бизнесе.
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