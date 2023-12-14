Штрафы за нелегальные перевозки пассажиров вырастут до 300 тысяч рублей

Незаконная предпринимательская деятельность по перевозке пассажиров будет наказываться штрафом до 400 тысяч рублей. Нелегальных перевозчиков отстранят от работы на три месяца.

Госдума во втором чтении приняла законопроект об увеличении штрафов за незаконные пассажирские перевозки автобусами и городским наземным электрическим транспортом.

Незаконной перевозкой будет признаваться деятельность по транспортировке пассажиров и багажа по заказу на условиях, когда право на проезд за плату предоставляют неопределенному кругу людей.

Водителей оштрафуют на 5 тыс. рублей, должностных лиц — на 30 тыс. рублей, а компании — на 300 тыс. рублей.

За незаконную предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров грозит штраф в размере до 400 тыс. рублей.

Если бизнес ведет деятельность с нарушением условий, предусмотренных лицензией, то ему будет грозит штраф до 200 тыс. рублей.

Также перевозчикам-нелегалам запретят работать в течение трех месяцев.