Штрафы за нелегальные перевозки пассажиров вырастут до 300 тысяч рублей

Госдума во втором чтении приняла законопроект об увеличении штрафов за незаконные пассажирские перевозки автобусами и городским наземным электрическим транспортом.
Незаконной перевозкой будет признаваться деятельность по транспортировке пассажиров и багажа по заказу на условиях, когда право на проезд за плату предоставляют неопределенному кругу людей.
Водителей оштрафуют на 5 тыс. рублей, должностных лиц — на 30 тыс. рублей, а компании — на 300 тыс. рублей.
За незаконную предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров грозит штраф в размере до 400 тыс. рублей.
Если бизнес ведет деятельность с нарушением условий, предусмотренных лицензией, то ему будет грозит штраф до 200 тыс. рублей.
Также перевозчикам-нелегалам запретят работать в течение трех месяцев.
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