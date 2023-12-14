99% компаний не столкнутся с выездными налоговыми проверками

ВНП проводят в 1% компаний, нарушения выявляют в 95% из них.

Средний размер доначислений – 60 млн рублей.

Об этом рассказала спикер Бухгалтерской Клерк.Конференции управляющий партнер и руководитель налоговой практики Юридического партнерства «Курсив» Мария Ильяшенко.

Смотрите в таблице, сколько проверок ФНС провела в разных регионах и сколько налогов доначислила.

Спикер обратила внимание, что в Краснодарском крае большая вероятность налоговых проверок.

В 2023 году размер доначислений там достаточно низкий – всего 14 млн рублей. И это средний размер. Значит, что кому-то доначисляют гораздо меньшую сумму. А количество проверок там – больше, чем в других регионах, где доначисления выше.