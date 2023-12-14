🔥 Тренды налогового контроля на 2024 год

Эксперт «Бухгалтерской Клерк.Конференции» рассказала, какие цифровые сервисы позволяют налоговикам следить за бизнесом и находить основания для проверок.

Выездные налоговые проверки проводятся у 0,3% налогоплательщиков, сказала Мария Ильяшенко, налоговый консультант юридического партнерства «Курсив» во время «Бухгалтерской Клерк.Конференции».

Для того, чтобы оценить риски назначения ВНП, нужно понимать, как строится налоговый контроль.

Большинство претензий ФНС предъявляет к разрывам НДС, дроблению бизнеса, серым зарплатам и к отраслевым схемам (общепит, пивовары и другие проекты по обелению отраслей).

Сейчас налоговики применяют бизнес-подход и отказываются от малоэффективных проверок, где небольшие суммы нарушений.

Если у компании нарушений на 100 тыс. рублей, то вероятность назначения выездной налоговой проверки стремится к нулю. Налоговому органу это неинтересно, хочется получить побольше. У них есть определенные затраты, которые нужно покрывать, — рассказала Мария Ильяшенко.

В 99% случаях за компаниями следят в цифровом режиме, для этого есть больше 50 программных комплексов.

Самый популярный из них — АСК НДС-2, который дает порядка 70% информации о компаниях, где есть «бумажный» НДС и разрывы.

Сервис ППА Отбор на основании более 80 различных критериев выбирает компании для налоговых проверок. Система дает возможность построить условный рейтинг налогоплательщиков на основании данных о рисках (нарушениях) внутри заданных групп: в разрезе отраслей и видов деятельности.

Сами критерии секретные, их не раскрывают, но с некоторыми из них можно ознакомиться в так называемом «Налогограме» на сайте ФНС в разделе «Как меня видит налоговая». Там же можно добавлять контрагентов в друзья и смотреть информацию по другим организациям.

Информационные системы АСК ДФЛ и АСК ККТ позволяют выявить, есть ли в компании серые зарплаты, платят ли оклад ниже МРОТ. Через ККТ автоматически выявляют ФИО кассиров, которые могут оказаться нетрудоустроенными.