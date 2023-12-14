Самозанятые

Самозанятый может аннулировать чек, который он выдал заказчику

Сейчас бизнес не защищен в вопрос аннулирования чека самозанятым исполнителем.
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Об этом рассказал спикер Бухгалтерской Клерк.Конференции Sales Director платформы one2work Дмитрий Зыков.

Самозанятый имеет право аннулировать чек в таких случаях:

  • если в чеке ошибка (неправильно указал сумму дохода, ИНН заказчика).

  • если самозанятый вернул деньги заказчику.

Но на практике плательщик НПД может аннулировать чек, и компания-заказчик об этом не узнает. Без автоматизации отслеживать этот процесс крайне сложно.

Избежать таких неприятных ситуаций поможет сервис, через который можно оформлять сотрудничество с самозанятыми исполнителями.

По работе с самозанятыми эксперт рекомендует иметь такие документы:

  • договор (без признаков трудового);

  • акт выполненных работ;

  • заявка;

  • чек.

Эксперт также назвал важные отличия гибкой занятости и оформления по ТК.

Гибкая занятость (самозанятые)

Найм в штат

Гибкие временные настройки вывода исполнителей

Получают фиксированное вознаграждение, даже если нет задач

Возможность менять ставку в разные часы, дни, месяцы или по принципу расположения объекта компании

Одинаковые ставки, не привязанные к конкуренции за вакансию и производительность

Скорость закрытия потребности – часы

Скорость закрытия потребности – месяцы

Персональная ответственность и конкуренция за место

Нужно совсем плохо работать, чтобы тебя уволили

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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