Самозанятый может аннулировать чек, который он выдал заказчику

Сейчас бизнес не защищен в вопрос аннулирования чека самозанятым исполнителем.

Об этом рассказал спикер Бухгалтерской Клерк.Конференции Sales Director платформы one2work Дмитрий Зыков.

Самозанятый имеет право аннулировать чек в таких случаях:

если в чеке ошибка (неправильно указал сумму дохода, ИНН заказчика).

если самозанятый вернул деньги заказчику.

Но на практике плательщик НПД может аннулировать чек, и компания-заказчик об этом не узнает. Без автоматизации отслеживать этот процесс крайне сложно.

Избежать таких неприятных ситуаций поможет сервис, через который можно оформлять сотрудничество с самозанятыми исполнителями.

По работе с самозанятыми эксперт рекомендует иметь такие документы:

договор (без признаков трудового);

акт выполненных работ;

заявка;

чек.

Эксперт также назвал важные отличия гибкой занятости и оформления по ТК.