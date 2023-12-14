Самозанятый может аннулировать чек, который он выдал заказчику

Об этом рассказал спикер Бухгалтерской Клерк.Конференции Sales Director платформы one2work Дмитрий Зыков.
Самозанятый имеет право аннулировать чек в таких случаях:
если в чеке ошибка (неправильно указал сумму дохода, ИНН заказчика).
если самозанятый вернул деньги заказчику.
Но на практике плательщик НПД может аннулировать чек, и компания-заказчик об этом не узнает. Без автоматизации отслеживать этот процесс крайне сложно.
Избежать таких неприятных ситуаций поможет сервис, через который можно оформлять сотрудничество с самозанятыми исполнителями.
По работе с самозанятыми эксперт рекомендует иметь такие документы:
договор (без признаков трудового);
акт выполненных работ;
заявка;
чек.
Эксперт также назвал важные отличия гибкой занятости и оформления по ТК.
Гибкая занятость (самозанятые)
Найм в штат
Гибкие временные настройки вывода исполнителей
Получают фиксированное вознаграждение, даже если нет задач
Возможность менять ставку в разные часы, дни, месяцы или по принципу расположения объекта компании
Одинаковые ставки, не привязанные к конкуренции за вакансию и производительность
Скорость закрытия потребности – часы
Скорость закрытия потребности – месяцы
Персональная ответственность и конкуренция за место
Нужно совсем плохо работать, чтобы тебя уволили
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