Будет новый порядок заполнения электронных трудовых книжек

О них рассказала спикер Бухгалтерской Клерк.Конференции эксперт по трудовым отношениям Елена Пономарева.

Смотрите новые коды в таблице.

Куда добавили Код Что означает Графа 5 «Трудовая функция» 0 бессрочный трудовой договор 0.1 срочный трудовой договор, заключаемый на срок до 6 месяцев 0.2 срочный трудовой договор, заключаемый на срок более 6 месяцев 1 трудовой договор по совместительству 1.1 трудовой договор по совместительству, заключаемый на срок до 6 месяцев 1.2 трудовой договор по совместительству, заключаемый на срок более 6 месяцев Графа 6 «Код выполняемой функции» ОСОБ для некоторых сотрудников госорганов ДИСТ дистанционная или надомная работа НЕПД неполный рабочий день НЕПН неполная рабочая неделя

Что изменится в разделе 1.1 формы ЕФС-1 в 2024 году, мы разбирали здесь.