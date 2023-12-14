Будет новый порядок заполнения электронных трудовых книжек

О них рассказала спикер Бухгалтерской Клерк.Конференции эксперт по трудовым отношениям Елена Пономарева.
Смотрите новые коды в таблице.
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Код
Что означает
Графа 5 «Трудовая функция»
0
бессрочный трудовой договор
0.1
срочный трудовой договор, заключаемый на срок до 6 месяцев
0.2
срочный трудовой договор, заключаемый на срок более 6 месяцев
1
трудовой договор по совместительству
1.1
трудовой договор по совместительству, заключаемый на срок до 6 месяцев
1.2
трудовой договор по совместительству, заключаемый на срок более 6 месяцев
Графа 6 «Код выполняемой функции»
ОСОБ
для некоторых сотрудников госорганов
ДИСТ
дистанционная или надомная работа
НЕПД
неполный рабочий день
НЕПН
неполная рабочая неделя
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