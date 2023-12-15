🚀 Амортизационную премию для ОС из сферы высоких технологий считают от завышенной стоимости

Разъяснение дает Минфин в письме от 02.11.2023 № 03-03-06/1/104586.
Амортизационная премия составляет:
не больше 10% – для ОС 1, 2 и 8 –10 групп;
не больше 30% – для ОС 3 – 7 групп.
Конкретный размер компания прописывает в своей учетной политике.
При формировании первоначальной стоимости ОС, включенного в перечень российского высокотехнологичного оборудования, можно применять коэффициент 1,5.
Амортизационную премию надо считать уже с этой увеличенной стоимости.
Пример
Компания приобрела ОС стоимостью 500 000 руб.
Оно относится к высокотехнологичному оборудованию. Поэтому его первоначальная стоимость в налоговом учете 750 000 руб. (500 000 х 1,5).
Амортизационная премия составит 750 000 х 10% = 75 000 руб.
Комментарий главного редактора «Клерка»
В 1,5 раза можно завышать первоначальную стоимость высокотехнологичного оборудования, которое входит в перечень из распоряжения Правительства от 20.07.2023 № 1937-р.
Там, например, есть средства связи, пожарная и охранная сигнализация, некоторые станки и т. д.
Но норма про завышение стоимости в 1,5 раза вступила в силу до того, как был утвержден перечень таких ОС.
Минфин в письме от 08.08.2023 № 03-03-06/1/74309 сообщает, что компания вправе применять коэффициент 1,5 к расходам на высокотехнологичные ОС, которые введены в эксплуатацию начиная с 21.07.2023 и содержится в перечне.
Отметим, что в учетной политике компании должно быть предусмотрено применение повышающего коэффициента.
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