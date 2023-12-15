Уведомление по ЕНП

Налоговики рекомендуют до конца года сдать уведомление по ЕНП на имущественные налоги

Организации, у которых есть имущество, транспорт, земля ежеквартально сдают уведомления по ЕНП. Если вы их еще не сдали за 1, 2, 3 кварталы, то надо сдать в кратчайшие сроки. А уведомление с налогом к доплате за 4 квартал можно сдать до конца 2023 года.
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Такие рекомендации дает УФНС по Амурской области.

Напомним, по НК РФ срок сдачи уведомлений на имущественные налоги за год – 25.02.2024.

Налоговики рекомендуют сдать их сейчас. Код периода там – 34/04.

Сдавать уведомления по имущественным налогам необходимо даже при наличии переплаты на ЕНС.

Ранее рекомендации досрочно сдать уведомления, в том числе, по имущественным налогам, давал Минфин бюджетным организациям.

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Комментарии

1
  • Логотип hub
    hub 11 мин

    ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП

    Наверно скоро порекомендуют уплатить имущественные налоги за период с 2024 по 2030гг. авансом до 29.12.2023г. - нужно же на что-то выпустить 1000 самолётов к 2030г.

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Налоговики рекомендуют до конца года сдать уведомление по ЕНП на имущественные налоги

Организации, у которых есть имущество, транспорт, земля ежеквартально сдают уведомления по ЕНП. Если вы их еще не сдали за 1, 2, 3 кварталы, то надо сдать в кратчайшие сроки. А уведомление с налогом к доплате за 4 квартал можно сдать до конца 2023 года.

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