Налоговики рекомендуют до конца года сдать уведомление по ЕНП на имущественные налоги

Такие рекомендации дает УФНС по Амурской области.
Напомним, по НК РФ срок сдачи уведомлений на имущественные налоги за год – 25.02.2024.
Налоговики рекомендуют сдать их сейчас. Код периода там – 34/04.
Сдавать уведомления по имущественным налогам необходимо даже при наличии переплаты на ЕНС.
Ранее рекомендации досрочно сдать уведомления, в том числе, по имущественным налогам, давал Минфин бюджетным организациям.
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Комментарии1
ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП
Наверно скоро порекомендуют уплатить имущественные налоги за период с 2024 по 2030гг. авансом до 29.12.2023г. - нужно же на что-то выпустить 1000 самолётов к 2030г.
МСП и бизнесу жалко что-ли?