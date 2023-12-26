Как бухгалтеру отражать отгрузки юридическим лицам через Ozon

В программе 1С выставляются счет-фактуры на юридическое лицо с текущей нумерацией по организации и в книге продаж будут указаны наименование и ИНН посредника.
Однако у маркетплейса Ozon есть свои правила. Когда юрлицо приобретает товар продавца на маркетплейсе, оплата от покупателя поступает на расчетный счет Ozon. После чего площадка формирует от имени продавца УПД со статусом 1 с указанием НДС и через электронный документооборот отправляет покупателю.
Этот же УПД через ЭДО отправляется продавцу. При получении такого УПД от Ozon продавцу нужно:
в 1С отразить продажу товара юрлицу, указанному в УПД (документ Реализация (акты, накладные);
номер счету-фактуре присваивается тот, который указан в полученном от маркетплейса УПД (то есть номер нужно изменить вручную);
код вида операции — 01, это обычная реализация. Никаких сведений о посреднике не указывается.
Затем из Отчета о реализации, загруженного в 1С, нужно будет удалить те товары, которые были проданы юридическим лицам. Поскольку реализация этого товара отражается операцией Реализация (акты, накладные), где покупатель — юрлицо.
Данные о продажах юрлицам за месяц можно найти в личном кабинете в Позаказном отчете о реализации. Далее образовавшуюся дебиторскую задолженность покупателя-юрлица необходимо перенести на контрагента Ozon (ООО «Интернет решения»).
Сделать это можно документом Корректировка долга, так как оплата поступит от Ozon, а не от покупателя.
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