ФНС приняла новый порядок заполнения книг учета для ЕСХН, УСН и ПСН

С 1 января 2024 года начнет действовать новый порядок заполнения книг учета доходов и расходов по ЕСХН, УСН и ПСН. Об этом сказано на сайте ФНС.
Что изменилось?
обновили титульные листы: теперь не нужно заполнять адрес места нахождения организации (места жительства ИП), наименование субъекта РФ, где получен патент;
отменили обязанность по представлению книги учета доходов и расходов по ЕСХН для заверения в налоговый орган;
для УСН с объектом налогообложения «доходы» исключили раздел «Расходы, предусмотренные п. 3.1 ст. 346.21 НК, уменьшающие сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (авансовых платежей по налогу) за отчетный (налоговый) период». Его заполнять больше не нужно.
Комментарии