Календарь бухгалтера. Что надо сдать до 20 декабря

В срок не позднее 20 декабря необходимо подать:
уведомление о праве на освобождение от уплаты НДС, а также о продлении освобождения либо отказе от него, начиная с декабря 2023 г.;
декларацию по косвенным налогам и уплатить «импортный» НДС за ноябрь 2023 г.
Сейчас действуют две формы уведомления об освобождении от НДС: общая и специальная — для плательщиков ЕСХН. Обе утверждены приказом Минфина от 26.12.2018 № 286н. Обратите внимание, единый сельскохозяйственный налог не освобождает от уплаты НДС автоматически. Не платить налог можно, получив освобождение по ст. 145 НК.
Декларацию по косвенным налогам и уплатить «импортный» НДС начиная с с август 2023 года надо сдавать по новой форме (приказ от 12.04.2023 № ЕД-7-3/238@).
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