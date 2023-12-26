Календарь бухгалтера. Что надо сдать до 20 декабря

В этом месяце налоговики ждут от компаний отчеты и декларации до 20 декабря. Не забудьте отчитаться вовремя!

В срок не позднее 20 декабря необходимо подать:

уведомление о праве на освобождение от уплаты НДС, а также о продлении освобождения либо отказе от него, начиная с декабря 2023 г.;

декларацию по косвенным налогам и уплатить «импортный» НДС за ноябрь 2023 г.

Сейчас действуют две формы уведомления об освобождении от НДС: общая и специальная — для плательщиков ЕСХН. Обе утверждены приказом Минфина от 26.12.2018 № 286н. Обратите внимание, единый сельскохозяйственный налог не освобождает от уплаты НДС автоматически. Не платить налог можно, получив освобождение по ст. 145 НК.

Декларацию по косвенным налогам и уплатить «импортный» НДС начиная с с август 2023 года надо сдавать по новой форме (приказ от 12.04.2023 № ЕД-7-3/238@).