Tesla получила налоговые льготы в $153 млн на строительство завода

Правительство Мексики предоставило американской компании Tesla налоговые льготы на сумму $153 млн для строительства завода на территории страны.

Об этом сообщается на сайте правительства штата Нуэво-Леон. На начальном этапе американская компания собирается вложить $4,5 млрд в строительства завода в Мексики, пишет ТАСС.

Власти штата отметили, что льготы, одобренные Советом базовой инфраструктуры и развития новых рабочих мест в форме снижения налога на заработную плату, составляют 2,627 млрд песо (приблизительно $153 млн). Эта сумма составляет всего 3,37% от общих инвестиций компании Tesla.

Как указывается в сообщении, утвержденные льготы будут способствовать созданию необходимой транспортной инфраструктуры и помогут решить проблемы нехватки пресной воды. В правительстве Нуэво-Леона отметили, что инвестиции Tesla, которая на начальном этапе вложит в создание завода $4,5 млрд, станут рекордными в истории штата.