У «Тинькофф» появился первый в стране сервис мобильных банковских ячеек

Премиальные клиентам больше не придется подстраиваться под часы работы операционного отделения, а также самому перевозить ценности по городу. Достаточно оформить заявку онлайн, и инкассатор привезет банковскую ячейку в любое удобное место.

Банк «Тинькофф» запустил новый продукт на российском финансовом рынке — мобильные банковские ячейки для премиальных клиентов. Об этом сказано на сайте организации.

Клиенты смогут оформить заявку онлайн, после чего инкассатор на бронеавтомобиле привезет банковскую ячейку в удобное место и время, а затем отвезет ценности в хранилище.

Таким же способом можно и забрать ценности из банковской ячейки.

Больше не придется подстраиваться под часы работы операционного отделения банка и самому перевозить дорогостоящие предметы.

Заказ через мобильное приложение, доставка инкассацией, которая пользуется популярностью у всех наших премиальных клиентов, прозрачность услуги и все необходимые уровни контроля, а также сильные цифровые компетенции — из этого сложилась новая революция, когда ячейки приезжают туда, куда удобно, а не клиент везет ценности в банк, когда удобно банку, — сказал вице-президент «Тинькофф» Павел Власов.

Размер ячейки — 39,5×28×10, в нее может поместиться слиток золота весом 12 кг, документы формата А4 и небольшой ноутбук.

Услуга предоставляется бесплатно и доступна клиентам Tinkoff Private и Tinkoff Premium в Москве и Московской области.

Сервис актуален при долгосрочном хранении ценностей, а также для тех, кто хочет убедиться в сохранности ценных документов или слитков во время отпуска или командировки.