В 2024 году создадут реестр национальной промышленной продукции

Отечественная промышленная продукция будет выпускаться с логотипом ГИСП и с цифровым паспортом. Для таких товаров Минпромторг создаст новый реестр.

Госдума в окончательном чтении приняла закон о создании реестра национальной промышленной продукции. Его вести будет Минпромторг.

В документе закреплено понятие «российская промышленная продукция» — это товары, произведенные на территории РФ, на российском континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне России, которые созданы в соответствии с актом правительства и включены в реестр.

У промышленной продукции будет свой «цифровой паспорт» с техническими характеристиками товара, с информаций о классификации, поставщиках, производителях и импортозамещающих аналогах.

Отечественные товары будут выпускаться с логотипами государственной информационной системы промышленности (ГИСП).

Закон вступит в силу 1 июля 2024 года.