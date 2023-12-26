В 2024 году создадут реестр национальной промышленной продукции

Госдума в окончательном чтении приняла закон о создании реестра национальной промышленной продукции. Его вести будет Минпромторг.
В документе закреплено понятие «российская промышленная продукция» — это товары, произведенные на территории РФ, на российском континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне России, которые созданы в соответствии с актом правительства и включены в реестр.
У промышленной продукции будет свой «цифровой паспорт» с техническими характеристиками товара, с информаций о классификации, поставщиках, производителях и импортозамещающих аналогах.
Отечественные товары будут выпускаться с логотипами государственной информационной системы промышленности (ГИСП).
Закон вступит в силу 1 июля 2024 года.
Комментарии5
Еще один реестр нам просто необходим.... и абонентскую плату к нему , чтобы директору/президенту этого реестра и его штату человек в 100-200 было чем кормить семьи
Ирина
Вы думаете, что этот реестр будет большим? С учётом того, что:
Очередная номенклатурная кормушка.
Главный бухгалтер
так и что даст этот паспорт, и отдельно - этот реестр?? С ними будет как-то надёжней??
Наверное, в момент покупки покупателя и продукцию будут женить?? И в паспорта будут ставить штамп.
Видимо для того, что бы никто ни от кого не убежал!
Главный бухгалтер
а направьте Вы эти деньги на дополнительный выпуск продукции!!
Пусть это будет только всего лишь ОДНА штучка лишней продукции! Но это будет уже плюс!